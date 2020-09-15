На улице Республики в Тюмени заменят водопровод, где ранее произошел порыв. Фото - "Росводоканал Тюмень".

– Трубу проложили еще в 1975 году, и на ней периодически фиксировали и устраняли утечки. Чтобы не уйти с этой проблемой в зиму, приняли решение оперативно заменить проблемный участок. Работы начнем уже в этом месяце, – сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

В компании напомнили, что инцидент на участке водовода случился в 9.20 13 сентября. Специалисты предприятия изучили схемы водоснабжения района, разработали план восстановительных мероприятий. Ремонт организовали таким образом, чтобы под отключение попало как можно меньше домов.

Водоснабжение в пяти домах города Тюмени отсутствовало с 9.45 до 18.45. В это время был организован подвоз воды. В настоящее время завершаются работы по восстановлению нарушенного благоустройства.