В Тобольске выпускника вуза лишили диплома из-за взятки. Фото: Вадим Бегун

В Тобольске диплом выпускника филиала Тюменского индустриального университета признали недействительным. Выяснилось, что бывший доцент кафедры химии и химической технологии получил от учащегося взятку.

Завладев деньгами, преподаватель внес в экзаменационный лист липовые сведения о принятии у студента экзамена. Теперь молодой человек обязан передать оригинал диплома в университет для уничтожения. Вуз, в свою очередь, должен исключить из учетных документов запись о выдаче диплома.

– По аналогичным основаниям по двум искам признаны недействительными приказ о зачислении одного из студентов на заочную форму обучения в Тюменский индустриальный университет, а также 18 записей о прохождении промежуточной аттестации другого студента учебного заведения, – также отметили в пресс-службе прокуратуры региона.