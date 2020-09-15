В Тюмени таксист, укравший карту у клиента, отправился в кафе. Фото - pixabay.com.

На днях в полицию города Тюмени с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что с его утерянной банковской карты похищены деньги. Выясняя обстоятельства произошедшего, стражи порядка установили, что потерпевший передвигался на такси, и как раз этой картой расплачивался за поездку.

– Это последний момент, когда заявитель держал карту в руках. Отрабатывая версию потери банковской карты в такси, полицейские узнали, что водитель не отдал её после совершения оплаты, а вскоре оплатил этой картой счет в кафе и покупку бензина на местном АЗС. Сумма ущерба составила свыше трех рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении 36-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.