Тюменец в попытке примириться с женой чуть не задушил ее. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево поступил звонок от 27-летней местной жительницы. Девушка заявила, что ее муж угрожал ей убийством. По указанному адресу незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции.

Оказывается, в настоящее время супруги находятся в процессе развода. Ночью мужчина приехал к потерпевшей с целью помириться, однако та ответила отказом. Это не понравилось подозреваемому, и он набросился на девушку с угрозой и начал душить ее.

– 20-летний молодой человек задержан участковым уполномоченным и в ходе разбирательства признался в содеянном. В отношении него дознавателем возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что статья, инкриминируемая подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.