В Тюмени завершается ремонт дорог. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени завершается ремонт дорог, который стартовал еще в апреле. На сегодняшний день работы полностью выполнены на 20 объектах, на четырех – подходят к концу. Еще два полотна обновят до 15 октября.

В этом году поменяла свой облик улица Народная на участке от Широтной до Федюнинского. Здесь отремонтировано более двух километров дороги, заменены тротуары, бордюрный камень, в нормативное состояние приведены пешеходные переходы и нанесена разметка.

– Риски нарушения сроков выполнения работ, в том числе по причине несвоевременных поставок дорожно-строительных материалов, отсутствуют. Осталось провести ремонт по улицам Садовой и Моторостроителей. Все работы будут выполнены в срок, – отметил председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

Напомним, что в число обновленных входят улицы Велижанская, Чайковского, Тимофея Чаркова, Менжинского, Варшавская, Суходольская, Михаила Яценко, Восстания, подъезд к с/т «Мелиораторов», Современная, Менжинского, Инженерная, Беломорская, Ипподромская, Ленинградская, Парфенова, Пермякова (малая), проезд Майский. В настоящий момент завершается ремонт на улицах Протозанова, Губернской, Казаровской и Советской.