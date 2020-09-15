Погода на 15 сентября в Тюмени: мелкий дождь усилится к вечеру

В Тюмени мелкий дождь усилится к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 сентября, весь день в Тюмени будет облачным. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10 ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.