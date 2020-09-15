Разъяренный тюменец в поисках жены сжег тёщино сено. Фото - УМВД по Тюменской области.

В селе Емуртла Упоровского района 29-летний местный житель сжег сено своей тещи. Ранее мужчину неоднократно судили – за кражи, угон авто и умышленное причинение вреда здоровью.

Участковый выяснил, что между задержанным и его супругой произошел конфликт на бытовой почве. После ссоры мужчина поехал к знакомым, а женщина отправилась к подруге. Вернувшись домой пьяным и не застав жену, фигурант на автомобиле отправился к теще. На машине он снес ворота и въехал во двор. Однако здесь никого не оказалось.

– Хозяева дома находились на работе. Поняв, что дом закрыт, подозреваемый осмотрел надворные постройки. Не найдя и там супругу, селянин решил, что она спряталась в тюках с сеном, и поджег их. Заметив дым, соседи вызвали пожарных и полицию. Пожар сделал непригодными для кормления скота 18 тюков сена. Пострадавших нет. Ущерб хозяйка оценила в 11 700 рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.