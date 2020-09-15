Пьяная тоболячка порезала знакомого из-за ругательств. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с ножевыми ранениями доставлен 36-летний мужчина. До этого пострадавший распивал алкоголь со своей знакомой, которая в ходе конфликта и нанесла ему телесные повреждения.

– Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 41-летнюю подозреваемую и доставили в отдел полиции. Женщина свою вину признала и пояснила, что потерпевший начал выражаться нецензурной бранью в ее адрес, поэтому она взяла со стола нож и нанесла ему удары в область шеи и живота, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.