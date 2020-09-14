Жительница Тюмени ранила экс-супруга, застав его с другой женщиной. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы, что к ним доставлен пациент с тяжкими телесными повреждениями. Оперативники тут же задержали злоумышленницу.

Выяснилось, что 42-летняя местная жительница приехала навестить и поздравить с именинами одного из своих шестерых детей, проживающих с бывшим супругом. Находясь в квартире, тюменка возмутилась нетрезвым состоянием мужчины и наличием посторонней женщины.

– Между бывшими возлюбленными вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого фигурантка схватила кухонный нож, ударила им в бедро потерпевшему и спешно покинула жилую площадь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.