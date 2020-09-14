В поселке Боровский проложили новый водопровод. Фото - "Тюмень водоканал".

В поселке Боровский Тюменского района завершено строительство сетей водоснабжения. За полтора месяца специалисты проложили более полукилометра труб из полимерных материалов Напомним, что сети водоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях приняты на баланс «Росводоканал Тюмень» в январе текущего года по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией района и тюменским водоканалом.

– Обследовав сети в поселке Боровский, специалисты водоканала выявили, что трубы холодного водоснабжения и теплотрасса проходят рядом. Из-за такого соседства происходит нагревание холодной воды. Чтобы решить многолетнюю проблему, в компании было принято решение проложить новые водоводы, углубив их по отношению к сетям теплоснабжающей организации, – пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Работы в поселке с большим количество подземных коммуникаций требуют детальной подготовки. Специалистами водоканала был разработан проект и проведены все необходимые согласования. А уже в начале августа начались строительно-монтажные работы. Сегодня абонентов подключают к новым сетям водоснабжения.