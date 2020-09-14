Участок улицы Тарской в Тюмени закроют до 30 сентября. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Проезд по автомобильной дороге улицы Тарской в районе дома № 1, корпус 2 на улице Александра Матросова в Тюмени временно закроют. Это связано с реконструкцией ливневой канализации.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 14 по 30 сентября. Объехать участок можно по улице 50 лет ВЛКСМ и межквартальным проездам.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.