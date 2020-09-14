На Салаирском тракте иномарка влетела в грузовик с песком. Фото - "ЧП Тюмень".

На Салаирском тракте в Тюмени сегодня, 14 сентября, в районе Верхнего Бора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и влетела в грузовик.

– Автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛом. Водитель сообщила, что везла мужа на диализ. Неожиданно ему стало плохо, и она отвлеклась от управления, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте дорожного инцидента образовалась пробка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске на улице Мелиораторов, 2 водитель «Лады-Гранта» совершил ДТП. Дорожный инцидент случился в выходные. Автомобилист не убедился в безопасности обгона, маневр которого он совершал, и столкнулся с автомобилем «Сузуки». В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка иномарки.

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