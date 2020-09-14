Тюменцы вернулись из-за рубежа с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области у троих местных жителей выявили коронавирус. Граждане прилетели из-за рубежа.

– К нам поступили сведения о 3 741 человеке, прибывшем из зарубежных стран. Большинство получены по итогам заполнения анкет на портале госуслуг. 80 граждан прошли обследование с нарушением трехдневного срока. В настоящее время в отношении 12 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в первые три дня после возвращения протестировался 3661 человек, из них трое были инфицированы.

Напомним, что с 1 августа 2020 года управление контролирует исполнение гражданами, вернувшимися из-за рубежа, требования о прохождении обследования на COVID-19 в течение трех дней после возвращения.