В Тюмени обсудят подготовку к отопительному сезону. Фото - pixabay.com.

В Тюмени обсудят подготовку к отопительному сезону и модернизацию системы водоснабжения Тюменской области. Круглый стол на тему «Бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение: как в Тюменской области реализуется концессионное соглашение» пройдет в формате онлайн. Он состоится в рамках совместного проекта изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области;

Павел Перевалов, заместитель главы города Тюмени;

Андрей Максимов, генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал»;

Марат Царгасов, генеральный директор АО «УСТЭК».

Эксперты расскажут о проводимой регионом работе в части модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также об итогах гидравлических испытаний на теплосетях и готовности Тюменской области к предстоящему отопительному сезону.

Особое внимание будет уделено снижению теплопотерь на сетях за счет поэтапного обновления коммуникаций, а также реализации концессионного соглашения, заключенного между правительством области и ООО «Тюмень Водоканал» с целью обеспечения жителей региона качественной питьевой водой.

Мероприятие пройдет 16 сентября. Начало трансляции в 12 часов.

Справка

«Говорим о важном» – совместный проект редакции газеты «Комсомольская правда» –Тюмень» и сетевого издания «Интернет-газета "Тюменская область сегодня"». Его цель – в привычном формате диалога власти и бизнеса на online-площадке обсудить наиболее актуальные в сегодняшних реалиях темы для региона. Цикл экспертных встреч, объединенных общей темой «Экономика региона в новых условиях», планируется в формате еженедельных сессий.