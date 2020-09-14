Тюменский избирком подвел итоги единого дня голосования. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюменской области подвели итоги единого дня голосования. Явка избирателей составила почти 35%. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Стало известно, что на довыборах депутата облдумы победил кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук. За него проголосовали 5 310 человек (54,19% избирателей).

Стоит отметить, что большинство мандатов в муниципальных образованиях также достались представителям правящей партии. Так, в Заводоуковском городском округе 19 из 20 мандатов у «Единой России» и один у ЛДПР, в Ишимском районе – 18 из 20, в Тобольском – 23 из 25, Уватском – 14 из 15, в Тюменском районе – 13 из 15.