На Лесобазе нашли тело тюменца. Фото - "ЧС Тюмень".

В районе Лесобаза в Тюмени сегодня, 14 сентября, утром был обнаружен труп мужчины. Тело находилось рядом с домом № 3 на улице Стартовой.

– По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время устанавливаются причины гибели, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По словам пресс-секретаря ведомства, видимых насильственных признаков смерти не обнаружено. Специалисты ждут заключение судмедэкспертизы. Срок проверки 10 дней, а заключение СМЭ готовят в этот срок и иногда дольше. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Очевидцы, которые слили фотографию с места происшествия в социальные сети, предполагают, что местного жителя могли убить.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 18 марта 2020 года спасатели вытаскивали труп из коллектора, который находится у дома № 5 на улице Степана Разина. В этот день на теплотрассе произошел пожар. Сотрудники ТОСЭР помогали полицейским. При помощи подручных средств они извлекли тело мужчины из колодца.

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