Проезжающая мимо тюменка спасла истекающего кровью мужчину. Фото - Ирина Бердюгина.

В воскресенье вечером, 13 сентября, проезжавшая мимо женщина-водитель обнаружила на улице Муллы-Нур Вахитова человека, который истекал кровью. Тюменка вызвала бригаду скорой и осталась рядом с пострадавшим до прибытия медиков, несмотря на срочные дела.

Очевидица рассказала диспетчеру, что несчастный случай произошел на ее глазах. Мужчина шел и внезапно упал на асфальт, получив травму: из раны на голове сильно текла кровь. Медики, прибывшие на место через 16 минут после звонка, надели на пострадавшего воротник Шанца, зафиксировав шейный отдел, затем обработали рану и наложили тугую повязку. После оказанной помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2.

– В такой ситуации очевидцы могут сделать все возможное для предотвращения потери крови. На открытую рану следует сверху положить хлопчатобумажную ткань или свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавить рукой. При повреждениях в затылочной, лобной или височной долях подойдет самый простой способ бинтования – круговой. Закрываем рану чистой тканью или свернутым в несколько слоев бинтом, затем бинт раскатываем по ходу часовой стрелки, – рассказывают специалисты.