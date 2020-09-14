В Тюмени ищут пострадавших от действий юриста, обещавшего горожанам защиту в суде

В Тюмени ищут пострадавших от действия юриста, обещавшего горожанам защиту в суде. Фото предоставлено УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества под предлогом оказания юридических услуг. Полицейские изобличили 36-летнего индивидуального предпринимателя, который обманул горожан.

Жертвами обмана стали двое местных жителей, которые обратились к юристу с просьбой представить их интересы в суде. Услуги подозреваемый оказывать не собирался, однако получил от клиентов 185 тысяч рублей.

– Завладев деньгами, мужчина продолжал выходить на связь с потерпевшими, утверждая, что работает над решением вопроса. Однако он каждый раз переносил личную встречу на завтрашний день, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейские обращаются к горожанам: если вы стали жертвой мужчины, позвоните в правоохранительные органы по номерам: 8 (3452) 270-147, 8 (3452) 291-600.