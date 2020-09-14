На подготовку к отопительному сезону в Тюменской области потратят почти четыре миллиарда рублей. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

На подготовку к отопительному сезону в Тюменской области будет израсходовано почти четыре миллиарда рублей. Основную часть расходов составят вложения ресурсоснабжающих организаций, из областного бюджета выделено 700 миллионов.

– По данным на начало сентября, к зиме подготовлены 1 273 котельные, 1 888 километров тепловых сетей, 5 650 километров водопроводных и 1 774 километра канализационных сетей. Сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, – поделился информацией директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Антон Фирсов.

По его словам, паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы региона. К теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.