С тюменки, устроившей пьяное ДТП, взыскали 350 тысяч рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области с 50-летней женщины, которая в феврале 2020 года на авто на 47-м километре автодороги Тюмень – Салаирка столкнулась с другой машиной, взыскали компенсацию. Дело в том, что в дорожном инциденте серьезно пострадала 12-летняя пассажирка. Девочка получила закрытый многооскольчатый перелом левой ноги и левой руки, а также травму головы. При этом виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Вступившим в законную силу приговором суда женщину признали виновной в нарушении ПДД. Мать в интересах пострадавшей дочери обратилась в Тюменский районный суд с иском к водителю о взыскании компенсации морального вреда, причиненного девочке, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Накануне, 13 сентября, суд требования истицы удовлетворил и взыскал с ответчика 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Судебное решение в законную силу пока не вступило.