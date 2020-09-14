В Тюмени скончался водитель «Лады», врезавшись на авто в дерево. Фото - pixabay.com.

На улице Кремлевской 12 сентября, в субботу, произошла трагедия. Здесь в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около семи часов утра, умер мужчина.

– «Лада» 14-й модели съехала в кювет и ударилась в дерево. 41-летний водитель автомобиля внезапно скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти, – уточнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также рассказали об еще одном дорожном инциденте, произошедшем в выходные. На 31-м километре автодороги Казанское – Грачи автомобиль ВАЗ-2103 выехал на встречку и столкнулся с «Лифаном». В аварии травму ключицы получил 11-летний мальчик, сын водителя «Жигулей».

Оказалось, что 42-летний водитель ВАЗа права управления транспортом не имеет, более того, он находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1,13 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.