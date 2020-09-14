В Тюмени запустили проект по выбору профессий для молодежи.

Выбор профессии – ответственный момент в жизни каждого. Обычно он происходит в старших классах, в колледже или университете. Именно в этот период важно принять правильное решение, от которого зависит будущее. И новый проект «Все профессии важны» поможет молодежи определиться, кем быть и чем заниматься в дальнейшем.

В проекте «Все профессии важны» о своей работе рассказывают сами сотрудники компаний. Как проходит их день? Насколько интересно и комфортно работать в их компании? Каким нужно быть, чтобы занять их должность? Можно ли обойтись без высшего образования? На эти и другие вопросы можно получить ответы на страницах нового видеопроекта.

Возможно, именно вы найдете в этом проекте работу, которая придется вам по душе. Переходите по этой ссылке, смотрите видеоролики и знакомьтесь с разными профессиями нашего региона.