В Тюменской области пропали пять грибников, двоих до сих пор не нашли. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за одни лишь выходные потерялись пятеро грибников. К счастью, троих из них удалось найти, двух спасатели еще ищут.

Первый случай пропажи зарегистрировали в Абатском районе. В субботу, 12 сентября, около 10.00 исчез мужчина, его искали в районе автодороги Кокуй – Абатское. Поиски пока не увенчались успехом. В этот же день около 11.00 в лесном массиве поселка Боровский потерялся еще один местный житель. Его спасатели нашли к обеду.

В воскресенье, 13 сентября, в восьмом часу утра полицейские искали мужчину в уватских лесах, его также удалось быстро найти. Другого жителя Уватского района до сих пор ищут. В последний день недели в Абатском районе потерялась женщина, ее нашли около 17.00.

– Спасателям удалось найти трех человек. Напоминаем, что нельзя забредать глубоко в леса, а также далеко отходить от машины, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, передает «МегаТюмень».