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Происшествия

Молодой тюменец скончался на железнодорожном мосту от удара током

Следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение
Вадим Бегун
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Молодой тюменец скончался на железнодорожном мосту от удара током. Фото - pixabay.com.

Молодой тюменец скончался на железнодорожном мосту от удара током. Фото - pixabay.com.

Тюменские транспортные следователи проводят процессуальную проверку по факту травмирования на железнодорожном мосту током высокого напряжения. В результате ЧП скончался 19-летний юноша.

Трагичный инцидент произошел вечером 12 сентября на 5-м пикете 2240-го километра перегона Заводоуковск – Новая Заимка. В это время молодой человек находился на верхней балке фермы неохраняемого железнодорожного моста.

– Парень гулял по сооружению и по неосторожности травмировался техническим электрическим током высокого напряжения. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП