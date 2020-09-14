Тюменцам напомнили, как отличить настоящую купюру от фальшивки. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам напомнили, как отличить настоящую купюру от фальшивки. Горожан призывают быть более бдительными.

– Поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания, выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой, а металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской. Кроме того, при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что цветной переливающийся герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.