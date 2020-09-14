Тоболяк перевел мошенникам 65 тысяч рублей из-за коварного смс. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о списании неизвестным с банковского счета 65 тысяч рублей обратился 38-летний мужчина. Житель Вагайского района пояснил, что ему пришло СМС-сообщение с информацией о том, что действие его банковской карты приостановлено и с номером телефона горячей линий, на который можно перезвонить для уточнения деталей.

– Заявитель позвонил по указанному в сообщении номеру, и ему подтвердили, что карта заблокирована, для восстановления ее действия попросили сообщить номер карты, трехзначный код с оборотной стороны и подтверждающие коды из СМС-сообщений. После чего потерпевшему пришли уведомления о списании денег, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленников. Следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют гражданам быть более бдительными. При поступлении подобных сообщений ни в коем случае не перезванивайте по номеру телефона, указанному в СМС.