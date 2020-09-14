Погода на 14 сентября в Тюмени: пока тепло, но пасмурно

В Тюмени пока тепло, но пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 сентября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, днем – плюс 17. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.