В Казанской больнице выполнили уникальную операцию Фото: pixabay.com

В областной больнице № 14 в селе Казанское выполнили первую лапароскопическую операцию. Это стало возможным после технического переоснащения. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в больницу доставили современную эндовидеохирургическую стойку экспертного класса.

Первым пациентом стал 62-летний мужчина. У него был острый гангренозный холецистит. Ситуация являлась критической: воспалённый желчный пузырь мог в любую секунду лопнуть, а затем спровоцировать опасный для жизни перитонит. Поэтому экстренное удаление желчного пузыря мужчине провели лапароскопически, то есть через небольшие проколы брюшной стенки. Сейчас пациент идет на поправку, послеоперационный период протекает гладко и безболезненно.

– После такой операции следов не теле практически не остается, а восстановление проходит существенно быстрее, – пояснил лечащий врач пациента и заведующий хирургическим отделением ОБ №1 4 Гайрат Абдиев.

Он добавил, что следующий шаг медиков – развитие малоинвазивной хирургии в гинекологии.