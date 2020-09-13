Тюменцы смогут получить бесплатную консультацию психолога Фото: pixabay.com

Жители Тюмени смогут получить Бесплатную консультацию специалиста скорой психологической помощи «МыРядом2020». В городе создали телефон горячей линии: +7 (345) 265-90-14.

- Ранее получить подобную помощь возможно было только по телефону мобильного. Теперь же в Тюмени, а также еще в девяти городах РФ, созданы прямые городские номера, - рассказала «Тюменской линии» руководитель волонтерского проекта психологической помощи «Мырядом2020» Надежда Сафьян.

Она отметила, что наличие прямого городского номера удобно для пожилых людей и тех, кто не пользуется сотовой связью. Всегда есть и возможность оставить заявку на консультацию на сайте МыРядом2020.рф.

- Мы заинтересованы, чтобы у людей были различные возможности обратиться за помощью», - уточнила Сафьян.

«МыРядом2020» стартовал весной текущего года. Проект организован по причине начавшейся пандемией для поддержки нуждающихся. За пять месяцев волонтеры-психологи обработали более 700 заявок и провели около 1500 консультаций. Отметим, что помощь ведется круглосуточно. Кроме того, отдельно выделена линия экстренной помощи.