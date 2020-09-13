Тюмень присоединится к заезду стильных леди и джентльменов Фото: pixabay.com

Тюменцы, у кого есть олдскульные стильные мотоциклы, смогут принять участие в необычном заезде.

Легендарный The Gentleman's Ride состоится в Тюмени 27 сентября. Это второй раз, когда город присоединится к всемирному мероприятию.

– The Gentleman's Ride – особое мероприятие, когда стильные леди и джентльмены в твидовых пиджаках и бабочках на олдскульных мотоциклах отправляются в пробег осенью, – пояснили в автоклубе «Old Motors Тюмень».

По причине пандемии коронавируса заезд будет в необычном формате одиночных заездов во всем мире. Однако c 5 сентября в Тюмени разрешены массовые мероприятия до полусотни человек. Потому тюменский заезд пройдет в классическом формате.

Для участия сгодятся следующие виды и типы мотоциклов: кафе-рейсеры, классические мотоциклы, современные классические мотоциклы, классические чопперы. Разрешены также брэт-байки, бобберы, классические скутеры, оффроад-треккеры в классическом стиле, скрэмблеры, классические мотоциклы с коляской.

Добавим, что одна из целей события – собрать средства для лечения и исследования мужских заболеваний. Для пожертвования участники могутзарегистрироваться на официальном сайте и пожертвовать любую сумму. Весь маршрут, место сбора и тайминг пока неизвестны. О них можно будет узнать в официальной группе заезда в соцсети «ВКонтакте».