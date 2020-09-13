Председатель избиркома Тюменской области рассказал о ходе голосования в регионе

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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на брифинге, посвященном ходу голосования в регионе, озвучил последние новости.

Так, по данным на 16.00, сегодня, 13 сентября, в области проголосовали больше 162 тысяч избирателей. Это составляет чуть более 26%.

– Что касается дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы действующего шестого созыва по 17-му одномандатному округу, явка составляет 7,17%, – поделился Игорь Халин.

По его словам, на избирательном участке соблюдают все необходимые карантинные мероприятия периода пандемии COVID-19.

– Достаточно активно люди проголосовали досрочно, подать заявку можно было до 14.00. Проголосовать могли, в частности, инвалиды и пожилые люди, – добавил Халин.

Итак, на данный момент общие результаты голосования следующие: на выборы депутата думы Заводоуковского городского округа седьмого созыва явка – 19%, на выборы в думу Ишима – 32,95%, в Тобольскую городскую думу – 15,26%, в думу Тюменского муниципального района – 13,84%.

Отметим, что в целом обстановка спокойная, нарушений не было зафиксировано.

– Единый день голосования идет в штатном режиме, – подвел итог Игорь Халин.