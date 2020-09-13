Тюменцам перечислили «рецепт» успешного студента Фото: pixabay.com

Чтобы студентам не растерять мотивацию в учебном году неоюходимо прилагать усилия уже сейчас. «Рецепт» успешного студента «Тюменской области сегодня» раскрыла преподаватель Анна Калинина. За свою педагогическую деятельность она вывела ряд закономерностей.

По мнению педагога, у человека обязательно должно быть структурированное мышление, а именно умение соединять разнородные элементы в единую картину мира.

- Мировоззрение строится вокруг единого стержня. Это необходимо, чтобы не выхватывать из контекста какие-то разнородные вещи, а связывать между собой все явления причинно-следственными связями. Такой вид мышления помогает видеть проблемы, опираясь не на сиюминутную ситуацию, а смотреть шире, используя междисциплинарный подход, - пояснила Анна Викторовна. По ее словам, это потрясающе, когда студент умеет посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон.

Очередное качество успешного студента - желание учиться. Однако откуда оно должно исходить прежде всего?

- Это должно быть не родительское желание, «не мамина хотелка», так сказать. Здесь важно понимание человеком того, студент может и хочет добиться в учебе. Без желания знания в человека силой не поместить. Внутренняя мотивация и трудолюбие исходят исключительно только от самого студента, - уточнила Калинина.

Кроме того, не обойтись и без самообразования. Как раз оно и поможет добиться сверхрезультатов.

- Я стараюсь всегда мотивировать студентов. Формула успешного учащегося примерно такая: правильное зерно тяги к знаниям в ребенке, которое вовремя заложено родителями. Плюс правильное окружение, мотивирующее на успехи. Плюс дополнительная мотивация и поддержка от педагога, - сказала Анна Викторовна.

Еще одно любопытное наблюдение от Калининой. Существуют студенты которым тяжело учиться, а есть те, кому, наоборот, слишком легко. Оба крайних варианта упомянтуых типов не лишены недостатков. Ведь знания должны быть легкими к восприятию, но не слишком, иначе человек перестает «переваривать» их.

По канонам возрастной психологии, до 25 лет человек очень гибкий, подвижный, способный развивать новые взаимосвязи. Со временем этот навык утрачивается, так как человеческая психика защищает себя от резких изменений. Творчество во всех проявлениях помогает сохранить этот адаптационный навык. Необходимо всегда трансформировать знания под изменяющийся мир, иначе этот крайне важный навык утрачивается. Последние пункты описания успешного студента можно сгруппировать в категорию общечеловеческих качеств: пунктуальность, порядочность, этичное отношение к себе и миру.

Наконец, последним, возможно главным качеством в списке актуальных качеств - стал гуманизм:

- Это качество в любом человеке, а не только в студенте, всегда превыше всего, - подвела итог Анна.