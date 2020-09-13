«Осенняя рапсодия» на Алебашево закроется вокал-бэндом «Матрица» Фото: pixabay.com

Ежегодная фестивальная программа «Осенней рапсодии» проходит под открытым небом, а не в концертном зале. Такой формат на мероприятии опробовали впервые. Для зрителей вход свободный. Не требуются ни билета, ни предварительная регистрация.

Фестиваль любителей музыки начался 8 сентября. Он включает четыре концертных дня. Тюменцы и гости нашего города уже успели побывать на выступлениях оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, которым руководит дирижер Владимир Лавришин, духового оркестра под руководством Тимура Бахрова, фольклорного ансамбля «Росстань».

Вскоре завершающий концерт. Он состоится в событийном парке Алебашево 13 сентября в 18:00. Закрывать «Осеннюю рапсодию» будет вокал-бэнд «Матрица». Его знают по исполнению песен «Танцуй, Тюмень», «Тюмень молодая» и прочих. Коллектив символизирует собой прогрессивную российскую молодежь. Поэтому его любят как среди ровесников, так и среди людей старшего поколения. Выступления «Матрицы» зрители возможно видели на различных тюменских мероприятиях.

Добавим, что на выходных обещают хорошую погоду. Можно лично побывать на концерте. Во время всех выступлений организуют онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте». Там же в паблике возможно посмотреть предыдущие выступления и подключиться к финальному.