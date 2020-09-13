Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 сентября 2020 года увеличилось на 55 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 8 360 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 8 человек выздоровели (за весь период выздоровели 8415), три ребёнка заболели за минувшие сутки, девять пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 673 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 673 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех них были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2690 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исхода, выздоровело 876 225 человек.