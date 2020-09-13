Парикмахер раскрыла жителям Тюмени тонкости ухода за здоровьем волос осенью Фото: pixabay.com

Как тюменским девушкам поддержать здоровье локонов осенью? На этот вопрос «Тюменская область сегодня» получила ответ у парикмахера и эксперта Натальи Гурьяновой.

Она назвала основные трудности, с которыми сталкиваются тюменки, и пути решения проблем.

– Наши волосы, неотъемлемая часть нашего образа и стиля, осенью сталкиваются с целым списком небольших, но ощутимых и видимых невооруженным глазом проблем: теряется блеск, локоны сохнут, становятся ломкими, выпадают и электризуются, – перечислила бьюти-эксперт.

Ппервая трудность – сухость волос и кожи головы. По словам эксперта, на помощь придут витаминные комплексы.

– Омега-3 и витамин D помогут решить эту проблему. Однако нужна дополнительная консультация с врачом по данному вопросу в каждом конкретном случае. Весной эти компоненты тоже очень помогают поддержать красоту, – говорит Наталья Гурьянова.

Еще одна проблема – ломкость волос. Однако и она решается современными и доступными процедурами в салоне, например биопластикой. Данная процедура помогает восстановлению волос. Еще одна мера – коллагирование, при которой натуральный белок встраивается в кортекс волоса и заполняет ранее образовавшиеся пустоты.

Потом разговор зашел о выпадении волос. При этой проблеме необходимо посетить врача-трихолога, он сможет назвать точную причину. В данном случае поводом для уменьшения количества волос может быть ряд внутренних болезней.

– Также есть и специальные шампуни против выпадения, – пояснила Наталья.

По словам специалиста, против электризации помогут специальные спреи, которые наносят на волосы. Это помогает убрать статическое электричество.

Кроме того, еще одну проблему – потерю блеска – также решают специальные спреи и ранее упоминавшиеся биопластика и коллагеновые процедуры.

Поговорили и о другом аспекте осенних неудобств для волос осенью – потере объема. Без головного убора на холод нельзя, однако как в этом случае сохранить объем прически?

– Для этого есть специальные средства в продаже, там есть пометка «для объема». Их применяют перед укладкой по следующей схеме: моют голову, наносят средство, прежде чем высушить волосы, – добавила Гурьянова.