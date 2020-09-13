В тюменском селе появилась площадка с уличными тренажерами Фото: pixabay.com

Новую локацию для занятий спортом открыли в Тюменском районе: площадка уличных тренажеров появилась в селе Луговом.

Как отметил глава Кулаковского муниципального образования Сергей Лысак, спортзона появилась по инициативе жителей Лугового. Они прошлой зимой на ежегодном отчетном собрании обсуждали вопрос о необходимости тренажеров в селе. Затем вопрос вынесли на районный уровень. Далее глава администрации Светлана Иванова поддержала инициативу селян.

В итоге в Луговом построили площадку с тренажерами. Это место позволит всем желающим заниматься физкультурой и держать хорошую физическую форму. Сразу после торжественного открытия молодые спортсмены из Лугового показали односельчанам мастер-класс по занятиям на тренажерах.

– За последние пять лет в муниципалите построено два спорткомплекса, шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, столько же площадок с уличными тренажерами, три баскетбольно-волейбольных площадки, корт для хоккея и мини-футбола с искусственным покрытием, – рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

Там же добавили, что идет строительство крытого ледового катка в поселке Винзили.