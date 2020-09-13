Ученые Тюмени разработали историческую карту искусственного интеллекта Фото: pixabay.com

В Тюмени историческую карту искусственного интеллекта сделали ученые ТюмГУ. Подробности стали известны от управления стратегических коммуникаций вуза.

Как пояснили в ТюмГУ, проект представляет ключевые вехи и события на пути развития популярных современных технологий. Карта показывает период с 1940-х до текущего года. Там можно увидеть, когда появился сам термин «AI», когда изобрели первый перцептрон, являющийся основой сегодняшних нейросетей. На карте четко прослеживаются события и тенденции, характеризующие современный период. Пока что это наиболее полная историческая карта искусственного интеллекта в рунете.

- сейчас опубликована одна из первых версий карты, - сообщил составитель карты, профессор Игорь Глухих.

Он также добавил, что планируется дальнейшее развитие карты, отражающее в ней новые события и результаты.