В Тюмени ждут заявки от желающих принять участие в арт-резиденции Фото: pixabay.com

В областной столице ждут заявки на участие в арт-резиденции. Тем, кто захочет присоединиться у проекту мультицентра «Контора пароходства», нужно будет в режиме реального времени писать свои работы. За ними будут наблюдать пользователи сети. Принять участие смогут 12 художников. Рисунки на тему «Все еще сильны» появятся на ситибордах на улицах Тюмени. Работы будут посвящены глобальным мировым проблемам, в числе которых пандемия, которая изменила привычные будни многих и коснулась почти всех сфер жизни.

Принять участие в арт-резиденции можно из любого города или страны. Регистрация проходит на сайте до 30 сентября. Портфолио будут оценивать по таким критериям, как активная выставочная деятельность, оригинальность работ, наличие посыла и общих идей в них, уникальность техники исполнения, визуальная привлекательность портфолио.

Итогом станет выставка на ситибордах в центре города, которая пройдет с 11 ноября по 11 декабря. Они расположены рядом друг с другом, что создаст впечатление цельной композиции взамен выставочного пространства, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».