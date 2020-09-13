Погода на 13 сентября в Тюмени: солнечный выходной день

Погода на 13 сентября в Тюмени: солнечный выходной денек Фото: pixabay.com

Сегодня, 13 сентября, в Тюмени утро и день будут облачными и солнечными. Только вечер может удивить тюменцев небольшим дождем. Утром будет ясное солнце, которое к продержится примерно до 17:00.

Температура воздуха ночью будет плюс 6– 9 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 15 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день отмечается день святого Киприана Карфагенского. Именно в этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. Кроме того, на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды.