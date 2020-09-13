Кролиководы Тюмени наладили поставки продукции в несколько регионов Фото: pixabay.com

В Тюменской области есть лиш один кролиководческий комплекс, «Рощинский», который за пределы региона отправляет значительную часть своей продукции.

- Эта тенденция наметилась во время пандемии и сейчас, так сказать, достигла своего пика, - заявил гендиректор предприятия Николай Степанов.

Он отметил, что сперва большую часть продукции у нас покупали в Омской област. Однако в данный момент ее отправляют во Владимир.

- Мало того, заявок на сегодня больше, чем мы в состоянии удовлетворить. При этом надо учитывать конкурентную среду, по этой причине приходится четко рассчитывать себестоимость и конечную цену, - добавил Степанов.

Гендиректор предприятия также поблагодарид областное правительство, субсидии которого сильно выручают.

Известно, что свои нужды в зерне «Рощинский» закрывает своими силами. Несмотря на засуху летом, было собрано около двух тысяч тонн ячменя и пшеницы.

- Даже останется на продажу. Кроме того, любой животноводческий комплекс немыслим без обновления стада. Ведь когда генетика не обновляется, у животных снижается иммунитет, и увеличивается заболеваемость. Чтобы этого избежать, в текущем году мы завезли кроликов из Казахстана.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, летом предприятие добавило несколько позиций в список продукции.