В Тюмени состоится премьера уникального спектакля. Фото - pixabay.com.

В Тюмени 14 сентября состоится премьера спектакля-разговора от театрального центра «Космос». В его основу легли истории коренных малочисленных народов Севера. Зритель старше 14 лет сможет подключиться к нему через WhatsApp.

«Тишина Севера» – это интерактивный спектакль, в котором зрителя погружают в личную историю представителя народов ханты и манси. Формат спектакля необычный: в назначенное время человеку поступает звонок в WhatsApp, и, чтобы начать действие, ему необходимо только поднять трубку.

Режиссером нового проекта стала создатель платформы сенситивного искусства Sensitive Studio Элина Куликова. Вместе с командой спектакля она провела интервьюирование представителей народов Севера и на основе их рассказов создала пьесу для постановки.

Стоит отметить, что в спектакле приняли участие не только местные актеры, но и из других городов: Екатеринбурга, Омска и других. Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 сентября, их количество ограничено, передает Moi-portal.ru.