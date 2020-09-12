В Тюменской области увеличился оборот розничной торговли. Фото - pixabay.com.

В 2020 году в Тюменской области увеличился оборот розничной торговли. Большая часть трат приходится на непродовольственные товары.

По информации Тюменьстата, в первом полугодии 2020 года жители потратили в магазинах 194 млрд 407,7 млн рублей, в том числе 91 млрд 320,1 млн рублей во втором квартале, когда появились ограничительные меры. В июле оборот розницы составил 36 млрд 631,9 млн рублей.

По итогам семи месяцев на продукты, напитки и табачные изделия было потрачено 109 млрд 049,7 млн рублей, на непродовольственную группу – 121 млрд 989,9 млн рублей.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия Тюменская область на втором месте по обороту розничной торговли на душу населения среди регионов Уральского федерального округа. Лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ, где оборот составил 127,7 тыс. рублей на душу населения. Ханты-Мансийский автономный округ – на третьем месте, передает «Вслух.ру».