В Тюменской области установили огромную скульптуру мамонта. Фото - pixabay.com.

В селе Абатское установили огромную скульптуру мамонта. В отделе культуры заявляют, что теперь село поистине стало палеонтологической столицей Тюменской области.

В местном краеведческом музее есть зал палеонтологии, где хранятся останки 18 видов животных, которые бродили по территории сегодняшнего района несколько сотен лет назад: пещерный лев, широколобый лось, шерстистый носорог, благородный олень, пещерный медведь, антилопа сайга, первобытный бизон, древняя лошадь и мамонт.

Стоит отметить, что в начале двухтысячных годов директор Абатского краеведческого музея Екатерина Рюмина первая обратила внимание на необычные находки и организовала экспедиции с ребятами, членами палеонтологического клуба «Непоседы», на реке Ишим у деревни Поротниковой. Вскоре к местным палеонтологам подтянулись ученые из Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска. За это время было найдено более трех тысяч различных костей и фрагментов, из которых 587 имеют научное значение.

Напомним, что находки вдохновили местные власти на изменение герба и флага, на которых в 2011 году появилось изображение мамонтов, передает «Тюменская область сегодня».