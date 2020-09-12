Александр Моор: «Тюмень может стать термальным санаторием России». Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Туризм может стать одним из самых перспективных векторов развития экономики Тюменской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Слет успешных предпринимателей».

– По программе кэшбек Тюмень оказалась в десятке регионов по объемам продаж, хотя ни гор, ни моря у нас нет. А кто сказал, что в Тюмени нет моря? На самом деле, у нас море есть. Это очень большое подземное древнее море. С учетом того, что многие заботятся о своем здоровье и профилактике заболеваний, Тюмень вполне может стать термальным санаторием Российской Федерации, – отметил глава региона.

Стоит отметить, что Тюменская область в течение последних четырех лет активно занимается развитием внутреннего туризма. Продажи туров в регион стабильны и пользуются спросом на рынке. 30 августа область заключила соглашение с двумя крупнейшими федеральными туроператорами. Особым спросом у туристов пользуются минеральные источники.