Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 8 360 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 28 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7259), четыре ребёнка (заболели за минувшие сутки); восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 683 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 673 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 428 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровели 873 535 человек.