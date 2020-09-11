Пьяный тюменец выгнал тещу и жену из дома, пригрозив убийством. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил звонок от 69-летней местной жительницы. Пожилая женщина сообщила, что ей угрожают убийством. На место происшествия тут же выехали оперативники и задержали 46-летнего безработного жителя областного центра.

Стражи порядка выяснили, что женщина проживает в одной квартире с дочерью и ее мужем. В день происшествия мужчина в очередной раз употреблял горячительные напитки. Возмущённая теща высказала накопившиеся претензии, но получила в ответ грубые оскорбления.

– Между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленник толкнул потерпевшую, угрожая расправой. Агрессивный фигурант выгнал свою семью вместе с тёщей из дома. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.