Тюменцы стали меньше пить алкоголь. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за шесть месяцев 2020 года состоящих на диспансерном учете с алкоголизмом уменьшилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость алкоголизмом по югу Тюменской области уменьшилась на 1,8%.

– Количество отравлений спиртным уменьшилось на 19 процентов. В первое полугодие 2019 года их было зарегистрировано 185, в этом году – 150. На 36 процентов уменьшилось количество отравлений алкоголем со смертельным исходом, – рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году Тюменская область улучшила свои позиции, поднявшись на шестую строку рейтинга «трезвых» регионов – после Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики. Ближайшие соседи – ХМАО, ЯНАО и Курганская область – заняли 41-е, 75-е и 76-е места.