Педагогу тюменской школы присвоили звание «Народный учитель России». Фото со странички Александра Моора в Инстаграм.

Педагогу Физико-математической школы Тюменской области Анатолию Кугаевскому присвоено высокое звание «Народный учитель России». Губернатор региона Александр Моор поздравил Анатолия Анатольевича с заслуженной наградой.

«Вы преподаете математику – один из самых сложных и самых важных предметов. Вы известны творческим подходом к своему любимому делу. В результате ваши ученики получают качественные знания, которые помогают им в будущем получить востребованные профессии», – отметил глава региона своей страничке в «Инстаграм».

По словам Александра Моора, звание народного учителя – это не только высокая государственная награда, но и символ огромной благодарности учеников, их родителей и всех местных жителей. Губернатор пожелал Кугаевскому новых успехов в благородном деле.