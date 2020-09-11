В Тюмени установили оригинальный арт-объект в виде комбайна. Фото: Иван Горбунов

В Тюмени стало на один арт-объект больше. На этот раз у Гилевской рощи появился огромный комбайн в стиле топиария. Композиция, которую городу подарил агрохолдинг «Юбилейный», напоминает горожанам о труде аграриев нашего региона.

– В прошлом году мы презентовали городу детскую площадку в виде комбайна, сегодня – арт-объект в виде клумбы. И это только начало! В ближайшие 10 лет мы планируем реализовывать подобные мероприятия ежегодно. Мы как социально ответственная компания считаем, что улучшение жизни людей и города – это прямая ответственность предприятий, которые работают на этой территории, – заявил генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов.

Глава управы Ленинского административного округа Александр Ильин поучаствовал в торжественном открытии арт-объекта. Фото: Иван Горбунов

Глава управы Ленинского административного округа Александр Ильин, который поучаствовал в торжественном открытии арт-объекта и получил отдельную благодарность от агрохолдинга, отметил символичность композиции. По его мнению, комбайн воплощает дух всего «Юбилейного», а также демонстрирует ответственное отношение бизнеса к городской среде, в которой он осуществляет деятельность.

Стоит сказать, что разработкой макета и созданием комбайна занималась компания «Космос», которая уже более 15 лет выполняет арт-объекты для областной столицы. Директор Ольга Пластинина тоже была удостоена благодарности за работу над композицией.

– Сам комбайн сделан из металлического каркаса, сверху обшит древесными материалами и искусственным газоном. Поверх него установлена светодиодная лента, контурная подсветка ночью выигрышно выделяет композицию, – пояснила Ольга.

Разработкой макета и созданием комбайна занималась компания «Космос». Фото: Иван Горбунов

Она попросила всех тюменцев и гостей города относиться к новому арт-объекту бережно. По мнению создателей, это прекрасная селфи-зона: здесь можно сделать красивые фотографии, даже не взбираясь на сам комбайн.