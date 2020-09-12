В Исетском районе готовят почву под будущий урожай. Фото - pixabay.com.

Более 1 300 гектаров озимых культур засеяли аграрии Исетского района. Это 89% от плана.

В районе продолжается подготовка почвы под урожай 2021 года. По данным отдела сельского хозяйства администрации Исетского района, всего обработано 24 тыс. 333 га – 40% плана. Вспашку зяби ведут по мере уборки зернового клина.

– Сельскохозяйственный год практически идет к завершению. Уже сейчас видно, что у аграриев района есть большой потенциал для дальнейшего развития, – отметили в администрации.

Под будущий урожай засыпано 13 тыс. тонн зерна – 93% плана. Общий намолот, по данным на 12 сентября, в районе составил более 120 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, средняя урожайность – 26,5 ц/га.